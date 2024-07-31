Врач Зарубина предупредила об опасности горячей пищи

Чрезмерно горячую пищу и напитки нельзя употреблять, так как это может причинить вред и травмы чувствительным органам. Об этом «Газете.ру» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина.

В первую очередь слишком горячая пища может обжечь ротовую полость, ухудшив чувствительность вкусовых рецепторов языка. Организм будет хуже получать сигнал о вкусе еды, что приведет к уменьшению наслаждения и снизит выработку определенных гормонов. К тому же, горячая пища способна вызвать более страшные последствия: ожоги пищевода и желудка.

Термическая травма чувствительных органов может привести к боли и дискомфорту, но иногда это вызывает и рубцовые изменения верхних отделов ЖКТ.

«Самая оптимальная температура пищи для организма 40-42 градуса. Это чуть выше температуры внутренних органов, при ней лучше всего работает ферментная система», — добавила гастроэнтеролог.

Дополнительный вред ЖКТ может нанести жирная и жареная пища. Она создает дополнительную нагрузку. После ожога желудок будет с трудом переваривать полученное.

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