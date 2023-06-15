Врач Жовтан назвала необходимый объем солнцезащитного крема для одного сеанса загара

Применение солнцезащитного крема при загаре является обязательным во многих случаях. На сегодняшний день на полках аптек и магазинов можно найти средства различных форматов – это кремы, спреи, флюиды, молочко. Врач-дерматолог Наталия Жовтан перечислила способы выбора средств. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, главным правилом является нанесение достаточного объема средства за 20–30 минут до выхода из дома. На все тело потребуется примерно 30 мл средства.

Врач добавила, что также требуется обновлять нанесение солнцезащитных средств через каждые два часа и после пребывания в воде каждый раз. В последнем случае лучше использовать водостойкие крема.

По мнению Жовтан, иную косметику следует наносить после солнцезащитного средства не раньше, чем через 15 минут.