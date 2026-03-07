Врачебная тайна под колпаком: Минздрав запустил систему учета 12 групп заболеваний

С 1 марта в России начала действовать электронная система, которая перевернет представление о врачебной тайне. Как пишет «Коммерсантъ» , федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями заработал в полную силу — теперь медицинские организации обязаны передавать в единую базу данные о пациентах с 12 группами заболеваний и состояний. От онкологии и диабета до беременности и психических расстройств.

По заверению Минздрава, система создана исключительно для благородных целей: собирать статистику, планировать бюджет на лекарства и анализировать эффективность лечения. Однако у экспертов и правозащитников новая инициатива вызывает массу вопросов. Главный из них: что делать с информацией, если человек излечился? Ответ чиновников неутешителен — удалить запись о себе из регистра невозможно. Даже если опухоль исчезла, сахар пришел в норму, а сердце работает как часы, данные останутся в базе навсегда.

Что попадет под прицел статистиков

Регистр будет аккумулировать информацию по 12 ключевым направлениям. В него войдут пациенты со злокачественными новообразованиями (включая опухоли лимфоидной и кроветворной тканей), начальными стадиями опухолей (in situ), сахарным диабетом, психическими расстройствами, требующими диспансерного наблюдения, ишемическими болезнями сердца, кардиомиопатиями, сердечной недостаточностью, инсультами, болезнями печени (включая алкогольную этиологию), хроническими обструктивными болезнями легких, а также беременные женщины в период беременности, родов и послеродового периода.

Объем информации впечатляет. Для онкобольных — стадия опухоли, сроки лечения, гистология и рецидивы. Для диабетиков — назначенные препараты, системы мониторинга глюкозы и даты осложнений. Для сердечников — перечень лекарств, госпитализации и данные об операциях. Для беременных — сроки постановки на учет, использование ЭКО, вес и рост новорожденных, оценка по шкале Апгар и любые врожденные аномалии.

Особый блок — психические расстройства. Здесь система будет фиксировать склонность к общественно опасным действиям, суицидальные мысли, факт приема препаратов (подтвержденный анализами), прохождение реабилитации и применение принудительных мер медицинского характера по решению суда.

Кто увидит тайны пациентов?

Доступ к данным получат медицинские организации — в рамках своих полномочий и с обязательным соблюдением врачебной тайны. Фармацевтические компании смогут заглядывать в регистр только при личном обращении пациента в аптеку и только для проверки назначенных лекарств и срока действия рецепта.

Однако самый спорный момент — доступ к системе наравне с Минздравом и Росздравнадзором получит Министерство внутренних дел. Чиновники туманно поясняют: «в объеме сведений, передача которых регулируется законодательством». Что это за сведения — пока покрыто мраком.

Эксперты бьют тревогу

На этапе общественного обсуждения именно пункт о психиатрии вызвал бурю негодования. Раньше МВД имело доступ к данным пациентов с психическими диагнозами, только если человек нарушил закон или ему грозила опасность. Теперь же полицейские смогут заглянуть в персонализированные данные любого, кто просто пришел на прием к психиатру. Пациентские организации и юристы предупреждают о рисках злоупотреблений и утечек. Более того, они не исключают, что в будущем доступ к системе легально получат работодатели, банкиры и службы безопасности.

Адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко обращает внимание на юридический казус: данные в регистр поступают без согласия пациента, автоматически из медицинских информсистем. «Формальные отсылки к соблюдению законодательства не отменяют того факта, что, по сути, вводимый механизм означает расширение оборота медицинской информации — переход от модели точечного раскрытия к модели системного централизованного учета», — поясняет юрист. Также ее беспокоит, что не всегда прямо закреплено, что доступ осуществляется исключительно к обезличенным данным. И главное — так и не решен вопрос с исключением сведений из регистра.

Врачи видят плюсы

Акушер-гинеколог, главный врач клиники «К медицина» Алексей Черников смотрит в будущее с оптимизмом. По его мнению, рано или поздно система здравоохранения придет к тому, что на одной платформе будет храниться вся медицинская история человека — с момента, когда его мать встала на учет по беременности. Это позволит врачам минимизировать ошибки, анализировать успехи и неудачи, сохранять преемственность между разными больницами и соблюдать единые стандарты лечения. Пациенты же получат прозрачность процесса и снижение бюрократических проволочек.

Однако баланс между благой целью и правом на частную жизнь пока не найден. Регистр заработал, и теперь миллионам россиян остается только надеяться, что их сокровенные медицинские тайны не станут достоянием общественности.

