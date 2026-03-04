Врачи бегут от умирающих: медики признались в страшном грехе

Значительная часть российских медиков предпочитает не вмешиваться, если требуется экстренная помощь на улице или в общественном месте. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного сервисом «Актион медицина», в котором приняли участие 733 медработника, пишет progorod59 .

Выяснилось, что более 80% врачей хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда человеку требовалась поддержка вне больничных стен. Примерно треть опрошенных оказывали помощь, следуя профессиональному долгу, некоторые делали это, даже несмотря на страх возможных обвинений. Однако 16,6% респондентов сознательно отказались применять свои навыки, мотивируя это тем, что не обязаны работать в свободное время. Еще 4,8% искренне полагают, что законодательство напрямую запрещает им подобные действия.

Большинство участников опроса готовы действовать только при реальной угрозе жизни пострадавшего. Почти четверть предпочла бы не афишировать свою профессию и просто дожидаться приезда скорой вместе с окружающими. 12,5% заявили категорический отказ помогать при любых обстоятельствах из-за боязни ответственности. Кроме того, некоторые медики сомневаются в эффективности своих действий без специального оборудования или в компетентности коллег из других областей медицины.

Юристы, опрошенные в рамках подготовки материала, поясняют, что опасения врачей сильно преувеличены. В российской практике практически отсутствуют прецеденты наказания за отказ оказать первую помощь случайному прохожему. Потенциальные проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если действия медика приведут к вреду, причем этот вред должен быть подтвержден экспертизой и иметь прямую связь с ухудшением состояния пациента.

Главный внештатный специалист Минздрава по первой помощи Андрей Колодкин призвал коломен не бояться. Он напомнил, что именно врачи обладают наилучшей подготовкой для действий в экстренных ситуациях вне больницы. По его словам, четкое знание алгоритмов и состояний, требующих неотложного вмешательства, помогает преодолеть страх перед возможными разбирательствами. В настоящее время Минздрав разрабатывает новый порядок оказания первой помощи и обновляет состав аптечек, чтобы сделать процесс более понятным и безопасным для всех участников.