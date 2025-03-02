Врачи борются за жизнь юноши, которого изрезали ножом в подмосковном Глубоком

В населённом пункте Голубое, расположенном в Московской области, мужчина трижды нанёс ножевые ранения 19-летнему молодому человеку на глазах у свидетелей. Видеозапись происшествия была опубликована в газете «Подмосковье Сегодня». Этот инцидент едва не закончился трагедией и произошёл в субботу, 1 марта, вечером.

Событие случилось на улице Трехсвятской. Неизвестный напал на молодого человека сзади и несколько раз ударил его ножом в область груди, после чего скрылся с места преступления.

По информации, полученной от «112», 19-летний молодой человек был срочно госпитализирован в тяжёлом состоянии после инцидента. В данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут поиски подозреваемого.

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