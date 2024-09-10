Врачи Детского клинического Центра имени Рошаля приняли уже две тысячи пациентов

С момента открытия Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля на прием к врачам учреждения попали уже две тысячи маленьких пациентов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Здесь доступны как очные приемы специалистов, так и телемедицинские консультации», - отметила главврач учреждения Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр является флагманским проектом в сфере здравоохранения Подмосковья. На работу сюда привлекли более тысячи высокопрофессиональных специалистов со всей страны.

Стационарную помощь в учреждении будут получать порядка 15 тысяч детей в год. Амбулаторную — свыше 150 тысяч ребят ежегодно.