Врачи детской больницы спасли ребенка с редким заболеванием

Шестилетний Эдуард Хажиев страдает от атипичного гемолитико-уремического синдрома (ГУС) – редкого и сложного заболевания, которое обычно возникает после инфекционной диареи.

Диагноз был поставлен специалистами детской городской клинической больницы Святого Владимира в Москве. Дорогостоящее лечение ГУС обеспечивается из федерального бюджета, и Эдуард регулярно получает специальный препарат, который поддерживает уровень эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов в организме, а также обеспечивает правильную работу почек, о чем пишет ugra-news.ru.

Благодаря этому Эдуард может развиваться и расти без боли. Он проходит обследование раз в год, чтобы проверить эффективность терапии. Врачи говорят, что ее отмена возможна после того, как мальчику исполнится 5 лет. Также у него не должно быть никаких патогенных мутаций.

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