Саратовец забрался на балкон восьмого этажа ради спасения ребенка

Неравнодушие жителя Саратова спасло одну человеческую жизнь. Мужчина помешал маленькому ребенку выпасть с большой высоты, героически забравшись на балкон с другого этажа. Об этом сообщает телеграм-канал ЧП Саратов.

Детское любопытство едва не кончилось трагедией в доме №11 по улице Лисина. Малолетний ребенок выбрался на балкон и стал ползать по тумбе, практически балансируя на опасной высоте. Страшную картину заметил сосед с седьмого этажа. Он недолго думая полез выше, рискуя собственной жизнью.

Судя по опубликованным кадрам, саратовец умело подтянулся на руках и перелез через ограждение балкона, затем занес малыша внутрь квартиры. Таким образом он не дал упасть ребенку с восьмого этажа. Почему за дошкольником не следили родители история умалчивает.

Отметим, что в летний сезон случаи падения детей из окон и балконов не редкость. Учащение несчастных случаев связано с неосмотрительностью родителей и их заблуждением, что ребенка может защитить москитная сетка.

Ранее сообщалось, что в Бийске малолетняя девочка забралась на подоконник и выпала из окна многоэтажке. Ей чудом удалось выжить.