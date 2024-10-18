Врачи Дубненской больницы в очередной раз отправились на помощь жителям Курской области

Специалисты городской больницы Дубны совершили третью поездку в Курскую область с медицинской миссией. Окружные врачи отправились в регион вместе с коллегами из других медучреждений Московской области.

Исполнять профессиональный долг в Курскую область отправились старший врач группы врачей Подмосковья и старший анестезиолог-реаниматолог госпиталя Данил Яцыно, хирург городской больницы Дубны Вадим Афроськин и хирург Александр Петровский из Талдомского отделения.

Коллеги хирурга Вадима Афоськина отправляются в приграничный регион в третий раз, сам он находится там впервые. Его опыт и широкий спектр знаний поможет оперативно оказывать помощь жителям. Специалист может проводить плановую и экстренную помощь, а также применять методы малоинвазивной хирургии, которыми владеет в совершенстве.

Александр Петровский также хирург, имеет квалификацию по специальности «травматология-ортопедия». Ценный кадр в любом месте: его стаж превышает 30 лет.

Данил Яцыно также незаменим для команды. Обладающий большим опытом, он способен оказывать оперативную помощь в самых экстренных ситуациях, о чем говорит его работа в «красной зоне» инфекционных больниц.

«Благодаря самоотверженному труду и профессиональным качествам наших врачей, медицинская помощь пострадавшим оказывается на высоком уровне. Мы гордимся нашей командой и уверены, что каждый из них сделает все возможное для спасения жизней», — сказал главный врач Игорь Давронов.

Отметим, врачи Дубненской больницы оказывают помощь не только в регионах, но и в зоне проведения спецоперации. Заслуги в этом направлении отметили Почетной Грамотой Минобороны РФ. Кроме того, коллектив медучреждения округа и профсоюзная организация недавно собрали и отправили гумпомощь детям, переселенцам из Курской области.