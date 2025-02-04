Врачи Дубны выявили три случая патологии в День борьбы против рака

Врачи Дубненской больницы провели комплексное обследование на выявление онкологических заболеваний на Всемирный день борьбы против рака. У трех жителей округа нашли скрытые изменения и новообразования, которые потребуют дальнейшего наблюдения и лечения.

В комплексное обследование вошли люминисцентная стоматоскопия, осмотр у гинеколога, флюорография, маммография, а также дерматоскопия — исследование родинок и других новообразований на коже. Во время приема жители смогли не только пройти ряд скринингов, но и проконсультироваться с разными специалистами в один день. Посетителей также научили проводить самодиагностику.

Проведенный с пользой День борьбы против рака в Дубненской больнице помог выявить три случая патологии. Руководство поликлиники отметило, что за январь 2025 года вывили 49 заболеваний онкологического характера.

«Цифра немаленькая. С одной стороны, это хорошо. Мы на ранних стадиях выявляем. Чем раньше выявим, тем лучше лечим, тем быстрее лечим», — отметила завполиклиникой №1 Дубненской больницы Анастасия Игнатчик.

Также в Дубне зафиксировали 600 случаев заболеваний онкологией за 2024 год.

Врачи в очередной раз подчеркнули, что важно вовремя проходить обследования и обращаться за помощью. У жителей Дубны есть возможность пройти диспансеризацию, в которую включен онкоскрининг. Прием на обследование ведется каждую субботу в обеих поликлиниках наукограда. Также курирует мобильный комплекс, а врачи работают на выезде для удобства жителей из отдаленных уголков округа.