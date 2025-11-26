«Врачи два месяца не могли поставить диагноз». Что случилось с туристкой после отпуска на Мальдивах?

После путешествия на Мальдивы жизнь российской туристки Софьи разделилась на «до» и «после». Возвратившись из отпуска с легким солнечным ожогом, полученным во время велопрогулки без панамы, она и подумать не могла о последствиях.

Спустя неделю состояние резко ухудшилось: кожу лица покрыли красные пятна, ногтевые пластины начали расслаиваться, а волосы — интенсивно выпадать. Об этом сообщает информагентство URA.RU.

Поставить диагноз врачи не могли два месяца, рассказала Софья. Примечательно, что девушка старательно защищала кожу от солнца, используя крем с максимальным фактором SPF и регулярно его обновляя.

Однако агрессивное ультрафиолетовое излучение стало спусковым крючком для развития редкой болезни — системной красной волчанки. Теперь под запретом для девушки оказались не только прямые солнечные лучи, но и посещение бань, бассейнов, а также серьезные физические нагрузки.

