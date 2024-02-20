Врачи Городского округа Пушкинский посетят на этой неделе четыре отдаленные деревни

Бригада Центра здоровья и мобильный маммограф Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. планируют выезжать на этой неделе четыре раза в отдаленные села и деревни Пушкинского округа.

Для оказания медицинской помощи жителям округа специалисты Центра здоровья будут работать с 9:30 до 13:30. Также с 9:00 до 13:00 будет функционировать мобильный маммограф.

В рамках Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на этой недели прием ведется в таких отдаленных населенных пунктах: село Цернское (19 февраля), поселок Челюскинский (20 февраля), деревня Мураново (21 февраля) и поселок Лесные Поляны (22 февраля).

Жителей просят приходить с необходимыми документами. Понадобится наличие паспорта. Также важно взять с собой СНИЛС и страховой полис. Осмотр доступен желающим в рамках первого этапа диспансеризации. Женщинам предложено пройти маммографию. Для этого необходимо предварительно записаться в том лечебном учреждении, к которому человек относится территориально.

Пациентам предложено ответить письменно на несколько вопросов для выявления заболеваний, к которым может быть повышенная склонность из-за наследственности или других факторов. Также обратившимся сделают экспресс-анализ крови (с целью определения уровня холестерина и глюкозы), проведут электрокардиограмму и исследуют при помощи спирометрии внешнее дыхание. Также проверят давление (артериальное и внутриглазное). Завершающий этап обследования — персональная консультация со специалистом.