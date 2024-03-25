Врачи Химкинской больницы рассказали, как спасали пострадавших в Crocus City Hall

Специалисты Химкинской больницы рассказали об оказании помощи пострадавшим в результате теракта в Красногорске. В учреждение поступили шесть человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

На момент поступления состояние троих мужчин и трех женщин оценивалось как тяжелое. У пострадавших были огнестрельные ранения, ожоги и переломы.

Врачи незамедлительно развернули операционные. Они извлекли пули, обработали раны, ушили раны внутренних органов, провели переливание крови и остеосинтез.

Благодаря принятым мерам состояние пациентов стабилизировалось, и угроза жизни миновала. После этого их можно было транспортировать в стационары столицы и федеральные центры для дальнейшего лечения.

Ранее губернатор Подмосковья выразил благодарность врачам, которые борются за жизнь пострадавших.