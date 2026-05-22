Врачи и инженеры раскрыли опасную ошибку с кондиционером: ее совершают почти все

Технический директор компании THAICON Максим Яцук перечислил ключевые правила безопасной эксплуатации климатической техники в летний период. Соблюдение температурного баланса и правильное направление воздушных потоков помогут защитить организм от резкого переохлаждения и недомогания, пишет REGIONS .

Плавная адаптация к прохладе

В разгар летнего сезона стремление быстро охладить комнату часто приводит к возникновению простудных заболеваний из-за резкого температурного контраста. Максим Яцук объяснил, что базовая комфортная температура в помещении должна находиться в пределах 22–25°C.

Однако при возвращении с жаркой улицы разница температур между открытым воздухом и комнатой в первые минуты не должна быть больше 5–7°C, чтобы не подвергать организм термическому шоку. Если на улице установилась жара выше +35°C, климатическую систему сначала следует выставить на +28°C. Только спустя 10–15 минут, когда тело адаптируется, разрешается постепенно опускать кондиционер до более прохладных значений. Жителям южных областей специалист посоветовал приобретать сплит-системы, имеющие расширенный климатический диапазон работы.

Корректировка воздушного потока и ночной режим

Второе важное условие безопасности касается траектории охлажденного воздуха. Потоки из кондиционера не должны быть направлены на рабочее место или кровать.

Поскольку в малогабаритном жилье сложно повесить внутренний блок идеально, инженер порекомендовал выбирать устройства с регулировкой жалюзи по вертикали и горизонтали. Это позволит пустить холодный воздух вдоль потолка или активировать опцию мягкого рассеивания. Третьим правилом является правильное использование техники во время отдыха. Сплит-систему полезно переводить в режим «Комфортный сон», при котором автоматика плавно снижает мощность охлаждения ночью, помогая организму восстанавливаться и предотвращая утреннюю головную боль.

Регулярный уход за внутренним и внешним блоками

Надежность и гигиеничность работы климатического оборудования напрямую зависят от своевременного сервисного обслуживания. Проводить очистку сетчатых фильтров во внутреннем блоке хозяева могут своими силами два раза в год — перед началом летнего сезона весной и по его окончании осенью.

Внешний блок по стандарту требует очищения 1 раз в год. Если устройство расположено в зоне высокой загрязненности тополиным пухом или автомобильными выхлопами, чистить его придется чаще, привлекая профессиональных мастеров. Максим Яцук резюмировал, что для долгой службы прибора также строго запрещено запускать кондиционер на охлаждение или обогрев, если уличные показатели выходят за рамки разрешенных в техническом паспорте температур.