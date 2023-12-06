Врачи из ДНР начали работу в воскресенской поликлинике

Врачи из ДНР трудоустроились в четвертую поликлинику подмосковного городского округа Воскресенск. С октября здесь работают двое сотрудников, переехавших из Донбасса, и один из Макеевки.

Сами терапевты отметили, что именно здесь к ним были наиболее открыты при трудоустройстве: подробно отвечали на вопросы и рассказывали о мерах поддержки. Так, Анна Богданова из Макеевки теперь принимает пациентов здесь в качестве терапевта и практически ежедневно помогает нескольким десяткам людей. Новые сотрудники воскресенской поликлиники также без помощи не остаются. Старшие коллеги всегда помогают им в затруднительных ситуациях.

Молодые специалисты, в частности Анна, проявляют себя профессиональными сотрудниками, которые умеют уверенно принимать решения о дальнейшем лечении пациентов. В этом им помогает качественное образование, опыт и помощь старших коллег.