Врачи из ЯНАО на пять дней прибыли в Непал для обмена опытом с коллегами

Сообщается, что в Непал прибыли сразу пять специалистов разных направленностей: от педиатра до ортопеда-травматолога. Эту поездку удалось организовать в рамках проекта «Миссия Добро».

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что ямальские медицинские специалисты в составе группы прибыли в Катманду в целях обмена опыта со своими коллегами по цеху. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Приехали они для важных дел, которые заключаются в проведении осмотров, операций и консультаций пациентов. Местные врачи также смогут принять участие в семинарах и тренингах своих ямальских коллег. А в посольстве России будут обсуждаться перспективы дальнейшего взаимного сотрудничества.

Напомним, что «Миссия Добро» начала реализовываться в России еще несколько лет назад – в 2021-м году. Таким образом, наши специалисты в рамках организованных волонтерских миссий отправляются в разные точки мира для помощи людям и своим коллегам.