Врачи из Москвы и федеральных центров вылетели в Тамбов спасать пострадавших от атаки
Минздрав: в Тамбов направили бригады Федерального центра медицины катастроф
В Тамбов направлены столичные и федеральные бригады медиков для помощи пострадавшим при атаке ВСУ. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, специалисты Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы выехали по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко. Медики окажут помощь тем, кто пострадал в результате удара по логистическому центру.