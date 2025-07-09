Врачи избавили пациента от тяжелой болезни после 10 лет страданий

В Новоуренгойской центральной городской больнице успешно провели первую операцию с использованием гибкого уретрореноскопа, что помогло вернуться к нормальной жизни мужчине. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Новоуренгойской ЦГБ.

Уретрореноскоп — современное оборудование для лечения мочекаменной болезни. Пилотным пациентом в Новом Уренгое стал 55-летний мужчина, который более десяти лет боролся с заболеванием и перенес несколько хирургических вмешательств.

Уролог Аслан Хуранов провел ювелирную операцию, извлекши из почки пациента сразу 15 конкрементов. Новая методика отличается от традиционных способов лечения — она позволяет не только удалять камни, но и тщательно санировать полость почки, что существенно снижает вероятность рецидива заболевания.

Преимущество гибкого уретрореноскопа заключается в его малотравматичности. В отличие от открытых операций или дробления камней, эта технология минимизирует повреждение тканей и сокращает период восстановления. Пациент смог встать на ноги и вернуться к обычной жизни уже через сутки после процедуры.

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