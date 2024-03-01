Врачи Каширской больницы приняли участие в региональном форуме, посвященном паллиативной медицине

В Красногорске прошел IX Образовательный паллиативный медицинский форум, в котором приняли участие ведущие специалисты со всего Центрального федерального округа. На мероприятии также присутствовали специалисты Каширской больницы.

Для эффективного обсуждения различных вопросов форум был разделен на несколько блоков. В рамках первого участники обсудили паллиативную помощь взрослым. Во время второго блока опытом делились те, кто работает в данном направлении с детьми.

Специалисты понимают, что важное направление — это найти оптимальный способ обезболивания, назначить эффективные препараты для лечения тягостных симптомов. Эти вопросы стали ключевыми в ходе обсуждения.

В рамках форума прошли практические занятия в формате мастер-классов, где теоретические знания были продемонстрированы участникам на практике.

Представители Каширской больницы принимали активное участие во время всего форума. На мероприятии присутствовали заместители главного врача Татьяна Пономарева и Юлия Сотникова, заведующий хирургическим корпусом Михаил Сизов, специалист по льготному лекарственному обеспечению Владимир Тимофеев.

«Участие в таком мероприятии предоставляет уникальную возможность обменяться опытом и знаниями с коллегами из разных регионов. Это важно для нас, поскольку позволяет внедрять передовые практики в нашей работе. Мы увидели, как важно продолжать развивать систему паллиативной помощи, сделать ее более доступной и эффективной для тех, кто в ней нуждается» — отметила заместитель главного врача Каширской больницы Татьяна Пономарева

Инициатором проведения форума выступила Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи. Активную помощь в его организации оказали Федеральный научно-практический центр паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и Фонд президентских грантов. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Развитие компетенций специалистов паллиативной медицинской помощи».