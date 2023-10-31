Врачи Каширской больницы провели выездной осмотр жителей деревни
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Узкопрофильные медицинские специалисты Каширской городской больницы провели прием пациентов в деревне Яковское. Осмотр прошли 15 местных жителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Восемь пациентов медики осмотрели с помощью люминесцентного стоматоскопа, что способствовало более точному выявлению проблем в полости рта и позволило своевременно принять меры по их устранению.
Кроме того, десять человек прошли диагностику с применением ультразвука. Профилактический осмотр прошли 7 пациентов, а пять жителей деревни сделали прививки против гриппа.
«Мы продолжаем выезды узких специалистов на отдаленные территории муниципалитета, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи для всех жителей. Продолжаем и работу по улучшению качества медицинской помощи», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.