Врачи Каширской больницы провели выездной осмотр жителей деревни

Восемь пациентов медики осмотрели с помощью люминесцентного стоматоскопа, что способствовало более точному выявлению проблем в полости рта и позволило своевременно принять меры по их устранению.

Кроме того, десять человек прошли диагностику с применением ультразвука. Профилактический осмотр прошли 7 пациентов, а пять жителей деревни сделали прививки против гриппа.