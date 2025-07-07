Врачи Лабытнанги «воскресили» женщину после остановки сердца

В Лабытнанги (ЯНАО) спасли пожилую пациентку, пришедшую на плановую компьютерную томографию. Женщина внезапно потеряла сознание прямо в кабинете диагностики — у нее остановилось сердце. Об этом случае пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Во время прохождения компьютерной томографии женщина 88 лет почувствовала себя плохо, а затем упала, потеряв сознание. Мгновенно среагировавший врач-рентгенолог Марат Хамидуллин и рентген-лаборант Владимир Захарченко незамедлительно начали реанимационные мероприятия. К ним быстро подключился анестезиолог-реаниматолог Вадим Арветьев. Общими усилиями им удалось снова завести сердце женщины и спасти ее жизнь.

Пенсионерка в настоящее время находится в отделении реанимации под постоянным наблюдением специалистов. Ее состояние оценивается как стабильное, хотя и остается тяжелым.

В департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнули, что оперативные и грамотные действия медиков предотвратили трагедию.

Ранее сообщалось, что в больнице одного подмосковного округа спасли мужчину, впавшего в кому после инсульта.