Врачи Лабытнанги «воскресили» женщину после остановки сердца
В ЯНАО женщина пришла на обследование, но едва не погибла из-за остановки сердца
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В Лабытнанги (ЯНАО) спасли пожилую пациентку, пришедшую на плановую компьютерную томографию. Женщина внезапно потеряла сознание прямо в кабинете диагностики — у нее остановилось сердце. Об этом случае пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Во время прохождения компьютерной томографии женщина 88 лет почувствовала себя плохо, а затем упала, потеряв сознание. Мгновенно среагировавший врач-рентгенолог Марат Хамидуллин и рентген-лаборант Владимир Захарченко незамедлительно начали реанимационные мероприятия. К ним быстро подключился анестезиолог-реаниматолог Вадим Арветьев. Общими усилиями им удалось снова завести сердце женщины и спасти ее жизнь.
Пенсионерка в настоящее время находится в отделении реанимации под постоянным наблюдением специалистов. Ее состояние оценивается как стабильное, хотя и остается тяжелым.
В департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнули, что оперативные и грамотные действия медиков предотвратили трагедию.
Ранее сообщалось, что в больнице одного подмосковного округа спасли мужчину, впавшего в кому после инсульта.