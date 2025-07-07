В Сергиево-Посадской больнице спасли мужчину, впавшего в кому после инсульта
Врачи Сергиева Посада спасли мужчину с крупной внутримозговой гематомой
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который впал в кому после геморрагического инсульта. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 56 лет в коме. В ходе обследования выяснилось, что у пациента из-за инсульта образовалась внутримозговая гематома объемом около 70 мл.
Мужчину экстренно направили на операцию. С помощью аспиратора врачи аккуратно извлекли из мозга пациента все кровяные сгустки, и спустя несколько часов мужчина пришел в сознание. Вскоре вернулись речевые и двигательные функции.
Пациент провел на лечении 10 дней и был выписан в удовлетворительном состоянии. Теперь его ждет реабилитация.
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