В Сергиево-Посадской больнице спасли мужчину, впавшего в кому после инсульта

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который впал в кому после геморрагического инсульта. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 56 лет в коме. В ходе обследования выяснилось, что у пациента из-за инсульта образовалась внутримозговая гематома объемом около 70 мл.

Мужчину экстренно направили на операцию. С помощью аспиратора врачи аккуратно извлекли из мозга пациента все кровяные сгустки, и спустя несколько часов мужчина пришел в сознание. Вскоре вернулись речевые и двигательные функции.

Пациент провел на лечении 10 дней и был выписан в удовлетворительном состоянии. Теперь его ждет реабилитация.

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