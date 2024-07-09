Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели более шести тысяч детей из Подмосковья

С начала 2024 года врачи Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) провели 77 выездных осмотров детей с тяжелыми патологиями на мобильном комплексе, им удалось осмотреть более шести тысяч пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.