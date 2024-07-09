Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели более шести тысяч детей из Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года врачи Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) провели 77 выездных осмотров детей с тяжелыми патологиями на мобильном комплексе, им удалось осмотреть более шести тысяч пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Порядка 542 детей были направлены в наш институт для прохождения более углубленного обследования. Благодаря таким выездам, врачи могут своевременно обнаружить заболевание и начать лечение», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.
В состав такой бригады входят невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты. В передвижном мобильном комплексе установлена современная медтехника, в том числе, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
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