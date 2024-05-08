Врачи МОНИКИ на протяжении 12 часов восстанавливали челюсть пациентке

Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского на протяжении 12 часов восстанавливали челюсть пациентке по 3D-модели. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила женщина в возрасте 28 лет с ревматоидным артритом. Из-за болезни у пациентки развились проблемы с прикусом, был поражен височно-нижнечелюстной сустав. На фоне этого женщина не могла нормально есть. Ее вес составлял около 40 килограммов при росте выше 160 сантиметров. Помимо этого, в связи с отсутствием опоры нижняя челюсть начала смещаться вверх.

Сначала медики провели ортодонтическое лечение. На это ушло около года. После этого женщину прооперировали. Перед операцией пациентке провели сканирование лица, совместили результат со снимками КТ, в специальной программе сопоставили все кости в правильное положение, дополнили необходимые структуры и затем создали 3D-модель будущего лица.

После этого врачи провели операцию. В соответствии с полученной моделью они переместили верхнюю челюсть вперед, поставили в правильное положение нижнюю челюсть и установили титановые эндопротезы взамен отсутствующих суставных отростков.

Операция длилась 12 часов и прошла успешно. Пациентку уже выписали с правильным прикусом. Она продолжает наблюдение у ревматологов.