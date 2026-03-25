«Врачи»-мошенники могут сесть надолго: ассоциация требует ужесточить наказание за подделку документов

Ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) выступила с инициативой ужесточить наказание за использование фальшивых медицинских дипломов. В обращении в правительство, с которым ознакомилась «Российская газета» («РГ»), эксперты предлагают ввести за такие преступления уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Что не так с нынешним наказанием

Сегодня в России ответственность за подделку врачебного диплома приравнена к ответственности за подделку любых других документов. Максимальное наказание по статье 327 УК РФ — штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест до шести месяцев. Фактически за использование фальшивой справки для получения кредита и за работу с поддельным дипломом хирурга или анестезиолога грозит одно и то же.

В ассоциации подчеркивают: существующие правовые нормы не создают достаточного барьера для проникновения в профессию людей, для которых здоровье пациента — лишь инструмент заработка. Анализ судебной практики последних лет показывает, что суды часто ограничиваются мягкими приговорами. Так, в Свердловской области фельдшер, использовавшая поддельный диплом для работы заведующей поликлиникой, получила всего два месяца ограничения свободы. В Липецкой области «врач»-косметолог отделалась судебным штрафом в 30 тысяч рублей.

По мнению авторов обращения, такие приговоры, даже будучи законными, не формируют в обществе понимания того, что работа с поддельным дипломом врача — это преступление, равносильное причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а порой и умышленному деянию.

Масштаб проблемы

Член правления НАУЗ, генеральный директор АО «Моситалмед» Екатерина Арцруни сообщила, что проблема приобрела системный характер. Только в ходе выборочных проверок выявили 308 случаев подделки документов, из них 61 — фальсификация самого базового медицинского образования. Наиболее уязвимые сферы — косметология, стоматология и психология, где так называемые специалисты наносят вред пациентам, оставаясь безнаказанными в рамках действующей редакции статьи 327 УК РФ.

QR-код для каждого врача

В ассоциации считают, что ужесточение уголовной ответственности должно идти в связке с внедрением современных технологических решений. НАУЗ уже направила в Минздрав предложение присвоить каждому медицинскому работнику уникальный QR-код, который можно будет проверить через официальный портал ведомства. Это позволит пациентам защитить себя от врачей-мошенников, уточнив информацию о специалисте еще до приема.

В НАУЗ выразили надежду, что правительство поддержит инициативу. По словам экспертов, ужесточение наказания станет важным шагом в борьбе с мошенничеством в медицине и поможет повысить доверие россиян к отечественной системе здравоохранения.