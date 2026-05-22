Врачи нашли неизлечимую болезнь легких: что на самом деле происходит с организмом во время курения

Курение электронных сигарет провоцирует возникновение смертельно опасной патологии легких, известной как EVALI. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подчеркнул, что данное заболевание практически не поддается терапии и стремительно разрушает организм. Об этом пишет РИА Новости.

Блокировка дыхательной системы масляными парами

Использование электронных испарителей способно вызвать тяжелое поражение дыхательных путей, которое медики называют «болезнью вейперов». Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что эта форма легочной патологии прогрессирует крайне быстро, а ее эффективное лечение на сегодняшний день почти невозможно.

По словам эксперта, главной причиной инвалидизации пациентов становится вовсе не никотиновая зависимость. К критическим повреждениям приводит разогретая маслянистая основа курительных составов, которая при вдохе проникает глубоко в альвеолы легких и механически перекрывает человеку доступ к кислороду. На фоне этих медицинских рисков в Пермском крае уже утвердили тотальный запрет на хранение и оборот вейп-продукции.

Риск возникновения эндокринных патологий

Помимо деструктивного воздействия на дыхательные органы, курение электронных устройств влечет за собой и другие системные сбои в организме. Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что увлечение испарителями повышает вероятность развития сахарного диабета 2 типа.

К нарушению обмена веществ приводит химический состав заправочных жидкостей, в которых присутствует высокая концентрация глюкозы и сопутствующих вредных соединений. Подобный состав наносит комплексный удар по здоровью, разрушая не только легкие, но и эндокринную систему человека.