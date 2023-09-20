Врачи Новосибирска извлекли из бронхов ребенка канцелярскую кнопку

Не зря на многих инструкциях к вещам и их упаковках пишут возрастные ограничения. Ведь нередко происходят такие случаи, когда мелкие детали оказываются внутри маленьких детей. Об одном из таких инцидентов пишет «Газета.ру» .

Известно, что родители ребенка привезли его в больницу и рассказали о том, что тот вдохнул канцелярскую кнопку. Учитывая ее размеры, сделать это было нетрудно. Девятилетний мальчик пожаловался на боли в грудной клетке, а также на проблемы, возникающие при попытке глубоко вдохнуть.

Однако, медики смогли оказать ребенку помощь, достав инородный предмет с помощью эндоскопа. Несмотря на хороший исход событий, мальчик некоторое время находился под медицинским наблюдением. Уже через четыре дня он отправился на амбулаторное лечение.