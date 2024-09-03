Врачи областного онкодиспансера приняли участие в научно-практической конференции по эндоскопии

Сотрудники эндоскопического отделения областного онкодиспансера поучаствовали в научно-практической конференции на тему диагностики и лечения новообразований нижних отделов ЖКТ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках мероприятия медики в формате онлайн обсудили самые актуальные вопросы диагностики и лечения опухолей: методы проведения исследований, требования к оборудованию, подготовку к диагностике.

Как подчеркнул сотрудник отделения Руслан Аслаханов, все вопросы, которые обсуждались на конференции, имеют большое значение при диагностике и лечении пациентов с онкозаболеваниями.

Отделение эндоскопии заработало в областном онкодиспансере в 1988 году. Врачи проводят диагностику и лечение патологий органов ЖКТ, трахеобронхиального дерева, носоглотки, гортани.