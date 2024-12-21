В бассейне под Тюменью парами хлора отравились 15 детей и две женщины

В городе Тобольске, расположенном в Тюменской области, произошло ЧП. В результате инцидента, связанного с отравлением хлором в бассейне, были госпитализированы 15 детей и 2 женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело, как сообщает региональное управление Следственного комитета.

Согласно информации, полученной от следственных органов, 21 декабря в бассейне базы отдыха, находящейся недалеко от Тобольска, проходило мероприятие, на котором присутствовали взрослые и дети. После посещения бассейна у двух женщин и 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также у одного ребёнка в возрасте 3 месяцев, появились симптомы недомогания: кашель, покраснение глаз и кожи, тошнота.

По данным Следственного комитета, пострадавшие были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «отравление парами хлора».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту отравления парами хлора 15 детей и двух взрослых…. „, — указано в сообщении.

В данный момент осуществляется осмотр территории, где произошло событие. Были взяты образцы воды из бассейна, а также собраны все необходимые документы. Проводится опрос владельца базы отдыха и других свидетелей. Назначены экспертизы.

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