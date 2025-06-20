Врачам вынесли приговор по делу об отравлении пациентов барием
Врачи петербургской клиники осуждены за массовое отравление пациентов барием
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Суд Санкт-Петербурга вынес приговор по громкому делу о массовом отравлении пациентов сульфатом бария. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Mash на Мойке».
Заместитель главного врача и заведующая отделением лучевой диагностики городского консультативно-диагностического центра № 1 признаны виновными в халатности, повлекшей смерть восьми человек.
Следствие установило, что медработники допустили закупку более 100 кг технического бария, не пригодного для медицинских процедур. Это вещество использовали при рентгенологических исследованиях желудка в декабре 2022 года. В результате отравления пострадали 300 пациентов, восемь случаев закончились летальным исходом.
Заместитель главврача получила 4,5 года колонии, заведующая отделением — 5 лет. Пострадавшие пациенты и родственники погибших могут подать гражданские иски о компенсации.
Ранее сообщалось, что в Московской области ребенок госпитализирован с острым отравлением грибами.