В Подмосковье ребенок госпитализирован с острым отравлением грибами: первый случай в сезоне

Ребенок в Московской области съел найденный им гриб и попал в больницу с острым отравлением. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

ЧП произошло в Подольском городском округе. Там 5-летний мальчик, который проживает в деревне Федюково, во время прогулки нашел гриб и съел его.

«Ему сразу стало плохо, родители вызвали скорую», — указал микроблог.

Авторы канала добавили, что в регионе уже пошли первые грибы и любители «тихой охоты» уже приступили к их сбору. Они посоветовали не собирать незнакомые грибы и уж тем более стараться следить за детьми, чтобы те не пробовали незнакомую растительность.

Ранее Миколог Дьяков сообщил, что в Подмосковье уже можно собирать белые грибы. Как подчеркнул специалист, для появления грибов важны температура от 16 до 25 градусов и влажность. При этом отправляться на тихую охоту можно по всей области, важно обращать внимание на лесную подстилку — где прошли самые обильные дожди.