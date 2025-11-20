Кардиолог рассказал, почему свет в спальне ночью вреден для сердца и обмена веществ

Привычка засыпать при включенном свете ночью может нарушать работу сердечно-сосудистой системы и повышать риск метаболических нарушений. Об этом рассказал кардиолог Эхимен Анени из Больницы Йельского университета в Нью-Хейвене в интервью Huffington Post, передает Газета.ру.

Даже слабое искусственное освещение активирует симпатическую нервную систему, что приводит к учащению сердцебиения и снижению вариабельности сердечного ритма — показателя, связанного с риском сердечных заболеваний. Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что свет ночью усиливает колебания уровня глюкозы и снижает чувствительность к инсулину, повышая вероятность развития диабета второго типа и других метаболических нарушений.

Искусственный свет также повышает риск сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, инфаркта миокарда и инсульта. Женщины более чувствительны к нарушениям циркадного ритма, вызванным освещением, особенно те, кто работает в ночные смены.

Кардиолог рекомендует исключать все источники света в спальне, использовать плотные шторы и отключать светящиеся индикаторы приборов, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и нормальный обмен веществ.

