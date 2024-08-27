Врачи признали актрису Светлану Светличную неизлечимо больной

Сама актриса на данный момент находится в больнице. До этого у нее в голове была обнаружена опухоль, которая уже достигла размеров в три сантиметра. Светличная не дала своего согласия на операцию. После этого ее признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус.

Теперь медицинские работники будут лечить исключительно симптомы болезни, но не ее причину. Они станут снимать боли и купировать синдромы, а также поддерживать ее активность. Сама Светличная находится в состоянии средней тяжести. Она большую часть своего времени лежит в кровати и не способна передвигаться без посторонней помощи.

Ранее сообщалось, что после перенесенного инфаркта Светлана Светличная стала отказываться от еды и воды. После этого ее поместили в психиатрическое отделение и ввели внутривенное питание.