Врачи Пушкинской больницы получат в распоряжение современный аппарат для исследований сердца и сосудов

В Пушкинской клинической больнице имени В.Н. Розанова начался заключительный этап подготовки к установке ангиографа. Аппарат предназначен для проведения рентгеновских исследований сердечно-сосудистой системы.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и главный врач учреждения Владимир Мануйлов оценили степень готовности помещений, которая в настоящее время составляет 80%. Непосредственный монтаж оборудования запланирован на 4 декабря.

Приобретение ангиографа стало возможным при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Внедрение этого аппарата в клиническую практику позволит расширить диагностические возможности больницы и повысить оперативность оказания медицинской помощи жителям округа.