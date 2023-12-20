Врачи Пушкинской больницы прошли основательную переподготовку в МОНИКИ

Профессия врача предполагает большую ответственность. И вот позади 280 часов лекций, тренингов, профильных программ и несколько месяцев упорной работы с опытными спикерами и бизнес-тренерами. Пятеро медиков из Пушкинской больницы имени профессора Розанова полученные знания скоро реализуют на практике.

Напомним, Минздрав в 2015 году ввел специальные требования, которые обязывают врачей регулярно проходить переподготовку и получать дополнительное образование по своей или другой специальности.