Врачи Пушкинской больницы прошли основательную переподготовку в МОНИКИ
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
Специалисты Пушкинской больницы завершили профессиональную подготовку на кафедре правовой медицины областного учреждения здравоохранения МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.
Профессия врача предполагает большую ответственность. И вот позади 280 часов лекций, тренингов, профильных программ и несколько месяцев упорной работы с опытными спикерами и бизнес-тренерами. Пятеро медиков из Пушкинской больницы имени профессора Розанова полученные знания скоро реализуют на практике.
Напомним, Минздрав в 2015 году ввел специальные требования, которые обязывают врачей регулярно проходить переподготовку и получать дополнительное образование по своей или другой специальности.