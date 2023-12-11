Врачи Пушкинской больницы проведут диспансеризации в отдаленных поселках

Так, для уроженцев сел и деревень доступна медицина на высоком уровне. В частности, врачи будут работать в поселке Софрино, в ФАПе, в микрорайоне Росхмель, а также в поселке Нововоронино. Специалисты будут принимать пациентов по одному дню в каждом населенном пункте с 9:30 до 13:00 с 12-е по 14-е декабря.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинское учреждение и при себе иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис. На приеме пациентов просят заполнить анкету, чтобы узнать историю болезни, а также сдать основные анализы.

Ранее в КЦСОиР «Пушкинский» подвели итоги первых месяцев занятий по зумбе, а также провели репетицию к праздничному новогоднему выступлению.