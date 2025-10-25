Врачи пытаются спасти 11-летнюю девочку, что сбил водитель Infiniti на переходе в Москве

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti, за рулём которого находился водитель, не уделявший должного внимания дороге. В результате машина сбила 11-летнюю девочку, переходившую нерегулируемый пешеходный переход. Об этом стало известно из телеграм-канала столичной прокуратуры.

Как пояснили в надзорном ведомстве, инцидент произошел на юго-востоке столицы в 3-м квартале Капотни.

Сбитую девочку уже доставили в больницу, она находится под присмотром врачей. Состояние пострадавшей не уточняется.

«Водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на девочку 2014 г. р., переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – отметили в ведомстве.

Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП и тщательно проверяет все обстоятельства происшествия. На месте происшествия работают сотрудники столичных оперативных служб.