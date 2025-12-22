Врачи раскрыли бытовые привычки, которые тихо спасают от инсульта

Неврологи Бруно Диогенеш Иепсен и Виктор Уго Эспиндола перечислили четыре повседневные привычки, которые помогают снизить риск инсульта. Об этом они сообщили в комментарии изданию Metropoles, передает Лента.ру.

Первой ключевой мерой специалисты назвали регулярный контроль хронических заболеваний, влияющих на состояние сосудов. Речь идет в первую очередь о гипертонии и сахарном диабете. По словам Иепсена, соблюдение назначенной терапии снижает риск повреждения артерий и образования тромбов.

Вторым фактором врачи выделили питание. Диета с преобладанием овощей, фруктов, бобовых и продуктов, богатых клетчаткой, способствует поддержанию стабильного уровня глюкозы и холестерина. Также рекомендуется ограничивать потребление соли и ультрапереработанных продуктов.

Третьей привычкой стала регулярная физическая активность. Эспиндола отметил, что умеренные тренировки помогают снизить риск ожирения, диабета и гипертонии, а также положительно влияют на качество сна и работу сердечно-сосудистой системы. Четвертым важным элементом профилактики инсульта врачи назвали снижение уровня стресса. Хроническое напряжение повышает артериальное давление и нарушает гормональный баланс, что со временем увеличивает нагрузку на сосуды мозга.

