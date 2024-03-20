Врачи рассказали о состоянии школьников из Балашихи, отравившихся алкоголем

Состояние двух восьмиклассников из Балашихи, которые отравились алкоголем, оценивается как удовлетворительное. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области сообщает Агентство «Москва» .

В ведомстве рассказали, что подростков доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее СМИ сообщали, что двое учащихся выпили водку перед тем, как идти в образовательное учреждение. На входе в школу подростки потеряли сознание.

Журналисты также уточняли, что семьи несовершеннолетних сейчас проверяют полицейские.