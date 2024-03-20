Двое восьмиклассников потеряли сознание на входе в школу в Балашихе — СМИ
SHOT: двое восьмиклассников потеряли сознание на входе в школу в Балашихе
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Два ученика восьмого класса в Балашихе потеряли сознание на входе в школу, пишет SHOT. По информации издания, перед этим подростки выпили по три рюмки водки.
Уточняется, что несовершеннолетних экстренно госпитализировали с сильным отравлением алкоголем, один из школьников находится в реанимации.
По данным журналистов, в настоящее время родителей подростков проверяют сотрудники полиции. Известно, что раньше семьи не состояли на учете.
Ранее сообщалось, что в одной из подмосковных школ мать ученицы подралась с учительницей.