Два ученика восьмого класса в Балашихе потеряли сознание на входе в школу, пишет SHOT . По информации издания, перед этим подростки выпили по три рюмки водки.

Уточняется, что несовершеннолетних экстренно госпитализировали с сильным отравлением алкоголем, один из школьников находится в реанимации.

По данным журналистов, в настоящее время родителей подростков проверяют сотрудники полиции. Известно, что раньше семьи не состояли на учете.

Ранее сообщалось, что в одной из подмосковных школ мать ученицы подралась с учительницей.