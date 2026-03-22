Врачи развели руками: Симоньян назвала страшный диагноз ребенка

Маргарита Симоньян в беседе с Борисом Корчевниковым для интернет-издания «Вести» рассказала о непростом периоде в жизни своей семьи. По словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT, в тот момент, когда ее супруг Тигран Кеосаян находился в коме, она узнала о тяжелом диагнозе одного из своих детей. Журналистка уточнила, что это заболевание относится к категории неизлечимых, передает spbdnevnik .

Именно эта новость, как призналась Симоньян, заставила ее покинуть больничную палату. Изначально она планировала лечь в клинику вместе с мужем, чтобы постоянно находиться рядом с ним.

Незадолго до кончины Тиграна Кеосаяна у Маргариты Симоньян также диагностировали онкологическое заболевание — рак груди. На данный момент она уже перенесла хирургическое вмешательство и продолжает проходить курс химиотерапии.