Врачи сдались: история новосибирца с редким заболеванием в Таиланде получила продолжение

Российского туриста, оказавшегося парализованным во время семейного отдыха на тайском острове Пхукет, эвакуируют на родину. Его возвращение в Новосибирск запланировано на 3 февраля с обязательной пересадкой в Москве. Об этом сообщает TourDom .

Ранее врачи отказывались дать разрешение на столь длительный перелет из-за тяжелого состояния пациента, однако теперь медицинское одобрение получено. Значимым обстоятельством стало то, что все расходы на транспортировку, оценивающиеся в 1,5 миллиона рублей, полностью покрыл неизвестный благотворитель. Для обеспечения безопасности мужчины во время путешествия его будет сопровождать врач-реаниматолог.

По прибытии в Новосибирск туриста госпитализируют в городскую клиническую больницу для продолжения лечения. На его дальнейшую реабилитацию уже собраны средства благодаря инициативе и помощи неравнодушных людей, откликнувшихся на историю мужчины.

