Врачи «скорой» сопроводят Пахмутову к гробу Добронравова

Как пишет издание «Утро.ру» , Александра Николаевна сейчас находится в тяжелом состоянии. Смерть супруга серьезно ударила по здоровью советского композитора. Однако на помощь ей пришли медики.

Напомним, что в среду, 20 сентября, в московском концертном зале им. Чайковского состоится церемония прощания с Николаем Добронравовым. Он был и остается легендарным поэтом-песенником. Вместе со своей супругой, Александрой Пахмутовой, Добронравов прожил 67 лет. Неудивительно, что для 93-летней вдовы уход мужа стал серьезным ударом.

В итоге, об ее здоровье с самого утра заботятся медики. Они дают Пахмутовой успокоительные препараты и измеряют давление. Известно, что один из врачей даже проводит советского композитора к гробу умершего мужа.