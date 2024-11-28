Дубненские врачи спасли женщину в ее день рождения

Вечером, практически под конец семейного застолья, женщине внезапно стало плохо. Дочь именинницы, Светлана, немедленно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи диагностировали ее маме обширный инфаркт миокарда.

Из-за крайне тяжелого состояния пациентки существовала реальная угроза жизни, и медики приняли решение о незамедлительной госпитализации в сосудистый центр ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России. Скорость оказания помощи играла решающую роль.

Через час пожилой женщине провели необходимую операцию по стентированию пораженного тромбом сосуда. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке из больницы.

Светлана, дочь спасенной, выражает глубокую признательность медицинским работникам скорой помощи и сосудистого центра за оперативность и профессионализм. По ее словам, 26 ноября ее мама теперь будет праздновать два дня рождения.