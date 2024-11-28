Дубненские врачи спасли женщину в ее день рождения
Фото: [Пресс - служба Администрации городского округа Дубна]
Жительница Дубны отмечала свой 78-й день рождения 26 ноября, но праздничное торжество резко прервалось из-за внезапного ухудшения самочувствия.
Вечером, практически под конец семейного застолья, женщине внезапно стало плохо. Дочь именинницы, Светлана, немедленно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи диагностировали ее маме обширный инфаркт миокарда.
Из-за крайне тяжелого состояния пациентки существовала реальная угроза жизни, и медики приняли решение о незамедлительной госпитализации в сосудистый центр ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России. Скорость оказания помощи играла решающую роль.
Через час пожилой женщине провели необходимую операцию по стентированию пораженного тромбом сосуда. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке из больницы.
Светлана, дочь спасенной, выражает глубокую признательность медицинским работникам скорой помощи и сосудистого центра за оперативность и профессионализм. По ее словам, 26 ноября ее мама теперь будет праздновать два дня рождения.