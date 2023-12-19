Врачи в Балашихе спасли любителя энергетиков, у которого отказали почки, сердце и легкие

Специалисты хирургического отделения №2 филиала №2 Балашихинской больницы спасли любителя энергетиков с острым панкреатитом с осложнениями. Мужчина за год выпил больше тысячи банок энергетика.

В учреждение поступил житель в возрасте 30 лет, который жаловался на сильнейшую боль в животе. Пациент рассказал, что в течение года выпивал по 2-3 банки энергетика в день.

Мужчину обследовали и выявили у него острый панкреатит с серьезным осложнением — ферментативным перитонитом. Так, в поджелудочной железе пациента из-за деструктивных изменений органа началось выделение ферментов и большого количества жидкости в брюшную полость.

Врачи лапароскопическим методом откачали жидкость и гной. Таким образом, распространение инфекции было предотвращено, однако у пациента перестали работать почки, легкие и сердце.

Мужчина в крайне тяжелом состоянии провел полмесяца в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких и обезболивании. Благодаря интенсивной терапии состояние пациента улучшилось. На данный момент он уже выписан. Теперь его ждет замещающая терапия и диета для восстановления нормальной работы поджелудочной железы.

По словам врачей, летальность подобных осложнений составляет около 70%.