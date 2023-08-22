Врачи в Балашихе удалили пенсионерке огромную опухоль весом 7 килограммов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Московского областного онкодиспансера удалили пожилой пациентке опухоль яичников размером 45 сантиметров. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.
В учреждение поступила женщина в возрасте 71 года. Пациентка жаловалась на резкие боли в животе, его увеличение в размерах и кровянистые выделения.
Обследование выявило огромную опухоль, которая весила семь килограммов и занимала почти всю брюшную полость. Более того, новообразование могло разорваться, что привело бы к летальному исходу. В связи с этим было принято решение о проведении операции.
Хирурги удалили опухоль вместе с маткой и придатками. Таким образом жизнь пенсионерки была спасена. Материал направили на гистологию. По результатам исследования будет принято решение о дальнейшем лечении. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали.