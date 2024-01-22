Врачи в Балашихе вернули пенсионерке подвижность руки после сложного перелома

Специалисты травматологического отделения филиала №3 Балашихинской больницы вернули пожилой пациентке подвижность руки после сложного перелома. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

За помощью обратилась жительница в возрасте 68 лет. Пациентка жаловалась на боль в области левого локтевого сустава, а также отек и ограничение подвижности. Выяснилось, что ранее она поскользнулась на улице и упала, ударившись локтем.

В ходе обследования медики выявили у женщины закрытый оскольчатый перелом мыщелков левой плечевой кости со смещением отломков. Подобные переломы достаточно сложно лечатся. Раньше врачи сопоставляли отломки и гипсовали место перелома, но со временем пациентам становилось сложнее поднимать и сгибать руку.

Чтобы полностью вернуть пациентке прежнюю активность, врачи решили провести хирургическое лечение. В результате двигательная функция руки уже на третьи сутки восстановилась на 80%. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.