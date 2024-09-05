Врачи в Чехове спасли пациента, получившего травму из-за тарелки
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Врач-травматолог Чеховской больницы Салман Асламханов более часа сшивал сухожилия на руке 50-летнего мужчины, который повредил их, когда неудачно уронил тарелку — ее осколок рассек сухожилие. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сухожилия отвечают за функцию сгибания и разгибания пальцев, поворота кисти. Повреждения снижают функциональность вплоть до полной неподвижности отдельных пальцев или всей кисти. Мы восстановили подвижность пальца», — рассказал врач.
По его словам, операция прошла успешно. Теперь пациент будет проходить восстановительный период, врачи продолжат проводить профилактические осмотры.
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