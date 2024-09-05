Врачи в Чехове спасли пациента, получившего травму из-за тарелки

Врач-травматолог Чеховской больницы Салман Асламханов более часа сшивал сухожилия на руке 50-летнего мужчины, который повредил их, когда неудачно уронил тарелку — ее осколок рассек сухожилие. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.