Врачи в Долгопрудном провели диагностическое исследование подростку с деформацией грудной клетки

В детское соматическое отделение Долгопрудненской больницы на обследование перед плановой операцией поступил 13-летний подросток с килевидной грудной клеткой, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что это врожденное нарушение структуры грудины, при котором она деформируется.

«В подобных случаях деформации грудной клетки нельзя полностью исключить и деформацию пищевода, что в свою очередь может повлечь за собой высокий риск травматизации при проведении эндоскопического исследования», — рассказала заведующая детским стационаром Юлия Романова.

Заведующий эндоскопическим отделением стационара больницы Михаил Завьялов объяснил подростку и родителям, что ему нужно провести исследование грудной клетки, чтобы минимизировать риски травматизации верхних отделов желудочно-кишечного тракта. После этого специалисты с помощью эндоскопического оборудования экспертного класса провели пациенту диагностическую процедуру.

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