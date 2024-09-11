Врачи в Долгопрудном спасли мужчину с переломом основания черепа

Специалисты Долгопрудненской больницы спасли мужчину с переломом основания черепа и ушибом головного мозга. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 50 лет, который упал и ударился затылком об асфальт. В ходе обследования у него выявили внутримозговую гематому в правом полушарии мозжечка

Мозжечок находится глубоко в задней части головного мозга, и добраться до него хирургу непросто. Подмосковные врачи нашли нестандартное решение. Сначала они провели консервативное лечение, чтобы гематома преобразовалась в жидкость. После этого ее удалили специальной тонкой и полой иглой через пятимиллиметровое отверстие в черепе.

Уже через час после операции пациент смог купить себе кофе в аппарате на другом этаже корпуса. На данный момент он выписан. Теперь его ждет реабилитация.